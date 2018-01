Belastingplan kost Morgan Stanley miljard

De Amerikaanse bank Morgan Stanley heeft een voorziening van bijna 1 miljard dollar (817 miljoen euro) genomen om de gevolgen van de belastingwijziging van de Trump-regering het hoofd te bieden. Dat meldde het financiële concern bij de publicatie van de kwartaalcijfers.

Door de voorziening viel de winst van Morgan Stanley fors lager uit dan een jaar eerder. Onder de streep resteerde een bedrag van 686 miljoen dollar, waar over de periode een jaar eerder 1,5 miljard dollar overbleef. Exclusief de belastingperikelen zou de winst dus op 1,7 miljard dollar zijn uitgekomen.

De omzet in het vierde kwartaal steeg op jaarbasis van 9 miljard dollar naar 9,5 miljard dollar. Morgan Stanley deed vooral goede zaken met zijn divisie voor vermogensbeheer waar de omzet op een recordbedrag van 4,4 miljard dollar uitkwam. Over heel 2017 steeg de omzet met 3,3 miljard dollar naar 37,9 miljard dollar. Netto hield de bank 6,2 miljard dollar over. Dat was over 2016 nog 5,9 miljard dollar.