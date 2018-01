Murdoch’s News Corp schikt op laatste moment

Het Britse mediabedrijf News Corp van miljardair Rupert Murdoch heeft op het laatste moment een rechtszaak in Londen over het hacken van telefoons beëindigd met een schikking. Vier klagers kregen een niet bekendgemaakt bedrag om de kwestie van meer dan tien jaar geleden af te sluiten.

News Corp zou destijds de telefoons van een aantal bekende personen hebben gehackt en e-mails hebben verwijderd om sporen uit te wissen. Het bedrijf stond destijds onder leiding van James Murdoch, de zoon van Rupert Murdoch. Het afluisterschandaal hield Groot-Brittannië lang in zijn greep. De krant News of the World, onderdeel van News Corp, werd zelfs opgeheven.

Er was News Corp veel aangelegen om de kwestie af te ronden voor het begin van een rechtszaak. Murdoch is met zijn mediaconcern 21st Century Fox bezig met de overname van Sky voor 11,7 miljard pond (ruim 13 miljard euro). Hij kan geen negatieve aandacht gebruiken terwijl toezichthouders de overname onderzoeken.