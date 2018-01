Brussel stelt meerdere lage btw-tarieven voor

De Europese Commissie wil de lidstaten meer vrijheid geven om meer lage btw-tarieven voor goederen en diensten in te voeren. Brussel wil af van de ‘complexe lijst’ producten die nu worden uitgezonderd van het algemene tarief (in Nederland 21 procent). Onder meer voedingsmiddelen, water, geneesmiddelen, bloemen en boeken vallen in de EU onder een gereduceerd tarief, in Nederland is dat 6 procent.

EU-commissaris Pierre Moscovici (Belastingen) stelt voor die lijst te schrappen en te vervangen door een lijst producten die in alle EU-landen onder hun algemene tarief dienen te vallen. De commissie noemt onder meer wapens, tabak, benzine, alcoholische drank, smartphones, huishoudelijke apparaten, consumenten elektronica en financiële diensten. Daarnaast geeft hij de landen de keuze voor de invoering van twee verschillende, lage tarieven tussen de 5 procent en het algemene btw-tarief. Daarnaast kan een btw-tarief tussen 0 en die lage tarieven worden bepaald.