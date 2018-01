Voorlopig akkoord over nieuwe cao Unilever

De 2000 werknemers van Unilever zijn dicht bij een nieuwe cao. De vakbonden bereikten donderdag een voorlopig akkoord over de arbeidsvoorwaarden voor de komende veertien maanden.

Het Unilever-personeel krijgt in die tijd een loonsverhoging van 2,4 procent. Daarnaast krijgen ze een eenmalige uitkering van 2 procent als compensatie voor het feit dat de vorige cao al in mei afliep en dus niet was bijgewerkt. Er zijn volgens CNV en FNV ook afspraken gemaakt voor over zaken als jeugdloon en duurzame inzet van werknemers.

De leden van de bonden moeten zich nu over het akkoord uitspreken. De afspraken treden pas in werking nadat zij ermee hebben ingestemd.