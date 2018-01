Kleine koersuitslagen bij opening Wall Street

De aandelenmarkten op Wall Street zijn donderdag met beperkte uitslagen aan de handelsdag begonnen. Beleggers verwerken de resultaten van onder meer aluminiumproducent Alcoa, die op de beursvloer slecht werden ontvangen. Ook zijn er zorgen over de Amerikaanse overheidsfinanciën, omdat nog altijd geen zicht is op een verhoging van het schuldenplafond.

De toonaangevende Dow-Jonesindex stond kort na de opening vrijwel vlak op 26.113 punten. De bredere S&P 500 ging 0,1 procent omhoog tot 2804 punten. De technologiebeurs Nasdaq stond een fractie in de plus op 7300 punten.

Alcoa leverde 7 procent in. De aluminiumproducent had afgelopen kwartaal problemen met de productie in Brazilië en hoge energieprijzen in Spanje. Daardoor vielen de resultaten tegen. Morgan Stanley, de laatste van de grote Amerikaanse banken die met cijfers kwam, moest net als zijn branchegenoten een flinke afboeking doen door de belastinghervormingen van de regering-Trump. Het aandeel won wel 0,8 procent

NXP werd in de vroege handel 0,4 procent meer waard. De Europese Commissie heeft onder voorwaarden ingestemd met de overname van de Nederlandse chipfabrikant door Qualcomm (min 0,1 procent). Verfproducent PPG Industries, die vorig jaar vergeefse pogingen deed om AkzoNobel in te lijven, won 4,5 procent na publicatie van de kwartaalcijfers