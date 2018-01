Amerikaanse miljoenenboete voor BNP Paribas

BNP Paribas moet in de Verenigde Staten een boete betalen van 90 miljoen dollar (72 miljoen euro) voor manipulatie van valutakoersen. Dat heeft Justitie in de VS bepaald. BNP is de zesde bank die schuld bekent in de kwestie, melden de autoriteiten.

