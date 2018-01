Zo begin je met beleggen in 2018

Wat doe je met je spaargeld in 2018? Het afgelopen jaar is de spaarrente nog verder gedaald en ook voor 2018 lijkt het erop dat de rente niet omhoog zal gaan. Beleggen kan daarom een interessante optie zijn. Wij hebben een aantal tips op een rijtje gezet voor als je net komt kijken in beleggingsland.

2017 was een goed beleggingsjaar

Het leek er even op dat 2017 economisch een minder goed jaar zou worden, onder andere door het aantreden van president Donald Trump. 2017 was economisch echter geen somber jaar. De wereldwijde economie groeide met ongeveer 3,5 procent en het consumentenvertrouwen steeg. Mede hierdoor was 2017 een goed jaar voor beleggers. Denk er wel aan dat beleggen kosten en risico’s met zich meebrengt.

Economische vooruitzichten voor 2018 zien er goed uit

Ook in 2018 hebben consumenten vertrouwen in de toekomst. De werkeloosheid daalt en naar verwachting blijft de rente laag. Dit heeft allemaal een positieve impact op de economie. Dat betekent niet automatisch dat 2018 een goed beleggingsjaar gaat worden. Maar het is wel een prettig uitgangspunt voor het nieuwe beleggingsjaar.

Het aantal beleggende huishoudens is in 2017 met 14 procent gestegen. In totaal zijn dit rond de 1,4 miljoen particulieren. Nu denk je wellicht: is dat beleggen wel iets voor mij? Maar wist je dat je al met een klein bedrag kunt beginnen met beleggen? Met een inleg van vijftig euro per maand kun je, mits je je geld een tijdje kunt missen, al een mooi potje opbouwen.

Tips voor beginners

Het is belangrijk dat je alleen met geld belegt dat je niet (meteen) nodig hebt. Het kan zoals met alles in het leven anders lopen dan je had gedacht. Straks gaat je wasmachine kapot en wil je geld hebben om eventueel een nieuwe te kopen. Houd dus altijd een buffer achter de hand.

Verder is het belangrijk om alleen te beleggen op de lange termijn. Omdat je altijd met tegenvallers te maken kunt krijgen, moet je tijd hebben om deze weer goed te maken. Hoe korter de termijn, hoe kleiner de kans dat dit ook lukt.

Dit artikel is gemaakt in samenwerking met Centraal Beheer.