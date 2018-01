Een gezonde levensstijl is voor velen een goed voornemen en daar blijft het vaak bij. Health Master drs. Reinder Postma weet als geen ander hoe moeilijk het is om structurele aanpassingen in je leven door te voeren. De ex-drugsverslaafde heeft om blijvend af te rekenen met ongezonde gewoontes de Routine Methode ontwikkeld. Hij deelt vanaf nu adviezen en richtlijnen op Nieuws.nl.

De Routine Methode, die ook beschreven staat in Reinders boek De Gezonde Routine Methode, neemt je mee in het ontwikkelen van een gezonde levensstijl. Reinders methode gaat een stap verder dan andere methodes. Hij focust zich op gezonde keuzes structureel onderdeel te laten uit maken van je leven, zoals het nuttigen van gezonde voeding, effectief en op regelmatige basis trainen en het weinig tot niet drinken van alcohol. Niet voor een paar maanden, maar voor altijd. De methode richt zich daarbij op persoonlijke groei in de vorm van het aanleren van gezonde routines.

De 3 basisbouwstenen voor een blijvend gezonde levensstijl

In video’s op Nieuws.nl deelt de bedenker van de Gezonde Routine Methode adviezen en richtlijnen voor een blijvend gezond én gelukkig leven. Deze keer deelt hij in bovenstaande video de drie basisbouwstenen om dit te bereiken. Ook geeft hij alvast wat concrete tips. Zo komen een gezond ontbijt en effectieve sportoefeningen voorbij.

Lees ook: