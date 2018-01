Cijferseizoen Damrak komt op stoom

Het cijferseizoen op het Damrak begint op stoom te komen. Beleggers kunnen in de nieuwe beursweek de resultaten verwerken van zes fondsen in de Amsterdamse hoofdindex. Verder komt er ook weer een hele reeks cijfers uit het buitenland, onder meer die van Apple, en er staat een rentebesluit op de agenda van de Amerikaanse Federal Reserve.

Philips is dinsdag het eerste AEX-fonds dat een kijkje in de boeken geeft. ING, KPN en vastgoedbedrijf Unibail-Rodamco zijn woensdag aan de beurt. Donderdag volgen olie- en gasgigant Shell en was- en levensmiddelenconcern Unilever. Andere Bedrijven op beursplein 5 waarvan cijfers worden verwacht zijn onder meer verlichtingsconcern Philips Lighting en vastgoedbedrijf Wereldhave.

Buiten Nederland trekken de resultaten van de Amerikaanse techreuzen Alphabet, Amazon en Apple veel aandacht. Die komen allemaal op donderdag. Eerder in de week laten Facebook, Microsoft en Qualcomm al weten hoe het hun in de afgelopen maanden is vergaan, evenals grote bedrijven als McDonald’s, farmaceut Pfizer en vliegtuigbouwer Boeing.

Vrijdag is het tevens de beurt aan Deutsche Bank en automaker Daimler. Die dag geven ook enkele grote Zuid-Europese banken een update. Op de laatste dag van de handelsweek gaat de aandacht op Wall Street dan weer vooral uit naar oliereuzen ExxonMobil en Chevron en uitzender Manpower.

Bij het rentebesluit van de Fed op woensdag zal de financiële markt vooral letten op opmerkingen over renteverhogingen in de rest van het jaar. Veel kenners denken dat de koepel van centrale banken in de Verenigde Staten de rente nu nog ongemoeid laat, maar in maart wel weer iets gaat verhogen.

Wat betreft macro-economische cijfers ligt het zwaartepunt op vrijdag. Dan presenteert de overheid in de VS het maandelijkse banenrapport. De kracht van de Amerikaanse banenmarkt speelt doorgaans een belangrijke rol bij het bepalen van het rentebeleid van de Fed. Verder worden deze week onder meer nieuwe gegevens verwacht over de inflatie, economische groei en werkloosheid in de eurozone.