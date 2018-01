Nikkei begint week vrijwel vlak

De aandelenbeurs in Japan is maandag vrijwel vlak aan de nieuwe handelsweek begonnen. Beleggers verwerkten de sterke koerswinsten op Wall Street, waar nieuwe recordstanden werden bereikten. Elders in het Verre Oosten lieten de belangrijkste beursgraadmeters een gemengd beeld zien.

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde uiteindelijk een fractie lager op 23.629,34 punten. Vooral chipgerelateerde bedrijven waren in trek na de beter dan verwachte resultaten van de Amerikaanse chipgigant Intel. Chipmachinemaker Tokyo Electron en chiptester Advantest klommen 1,3 en 1,8 procent. Ook de verzekeraars deden goede zaken. T&D Holdings won 1,7 procent en Dai-ichi Life Holdings dikte 0,7 procent aan.

Shin-Etsu Chemical kreeg er 4,6 procent bij. De grootste leverancier van halfgeleidermaterialen ter wereld verhoogde zijn winstverwachting voor het boekjaar dat eindigt in maart 2018.

De Kospi in Seoul steeg 0,8 procent onder aanvoering van de technologiebedrijven. In Sydney won de All Ordinaries 0,4 procent. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,6 procent in de min. Het in Hongkong genoteerde Casinobedrijf Wynn Macau zakte ruim 5 procent. Vrijdag verloor Wynn Resorts al meer dan 10 procent in New York na berichten over seksuele intimidatie door casinotycoon Steve Wynn in zakenkrant The Wall Street Journal.