Japan neemt cryptobeurzen onder de loep

De financiële waakhond in Japan gaat alle platformen in het land waarop in cryptomunten wordt gehandeld extra inspecteren. Daarnaast wordt van één van de grootste beurzen Coincheck geëist dat die orde op zaken stelt na de roof van munten met een totale waarde van 530 miljoen dollar. De aankondiging volgt op de spectaculaire kraak van voor het weekend.

Toen werd bekend dat 500 miljoen NEM-munten waren kwijtgeraakt. Ze waren ,,illegaal” naar een andere locatie verstuurd. Daarop werd de handel grotendeels stilgelegd. De diefstal heeft volgens kenners vooral de kwetsbaarheden van de handel in cryptomunten blootgelegd. Dat gebeurde juist in een tijd dat overheden er alles aan doen om meer grip op de handel te krijgen.

Japanse autoriteiten eisen van Coincheck uitgebreid tekst en uitleg. Ook moet het platform verbeteringen doorvoeren om herhaling te voorkomen. Coincheck beloofde na de roof gedupeerde klanten te compenseren. De vraag die nog open staat is of Coincheck genoeg middelen heeft om de terugbetalingen te voldoen, aldus de waakhond.