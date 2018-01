Beursbaas vergelijkt bitcoin met Pokémonkaart

De bitcoin is als een Pokémonkaart en heeft niets te maken met de ‘echte’ economie. Dat heeft topman Stéphane Boujnah van beursuitbater Euronext gezegd in een interview met Bloomberg Television. De exploitant van de handelsvloeren in onder meer Amsterdam, Brussel en Parijs is dan ook niet van plan met een eigen marktplatform voor de bitcoin te komen.

De beursbaas merkte op dat mensen de bitcoin nu alleen maar kopen omdat andere mensen er veel geld voor neer tellen. In die zin is de bitcoin volgens Boujnah niet echt een munt, maar meer een bezit als een diamant of een Pokémonkaart.

Hij voegt zich bij een lange lijst van critici van cryptovaluta. Meerdere gerenommeerde economen en beleidsmakers hebben al gewaarschuwd voor een bitcoinzeepbel. De koers is ook uitermate beweeglijk. Sinds de bitcoin in december ruim 20.000 dollar waard werd, verloor die munt ongeveer de helft van zijn waarde. De koers schommelt momenteel rond de 11.000 dollar.