Volkswagen blijft Toyota weer voor

Volkswagen was vorig jaar opnieuw de grootste automaker van de wereld. Het Duitse concern bleef Toyota voor, bleek dinsdag toen de Japanners bekendmaakten 10,4 miljoen auto’s te hebben verkocht. Volkswagen verkocht wereldwijd 10,7 miljoen voertuigen, zo bleek eerder al.

In 2016 was Volkswagen, met dochtermerken als Audi, Porsche, Seat, Skoda, Lamborghini en Bugatti, ook al de grootste. Het Duitse concern verkocht vorig jaar 4,3 procent meer dan in 2016.

Ook Toyota, waar Daihatsu en bedrijfswagenmerk Hino onder vallen, zag de verkoop afgelopen jaar toenemen en wel met 2,1 procent. Het Japanse bedrijf wil dit jaar 10,5 miljoen auto’s afzetten.