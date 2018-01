Mannen geven kledingverkoop zetje

De modebranche heeft afgelopen jaar 4,6 procent meer omgezet, de grootste stijging in tien jaar. Dat was voor een groot deel te danken aan mannen. De omzetgroei in mannenkleding was 7,1 procent, becijferde brancheorganisatie INretail. Bij vrouwenkleding was de groei van de omzet 2,9 procent.

De branche moest het wel voornamelijk hebben van verkoop via het internet. Online werd er een kwart meer verkocht. In fysieke kledingwinkels bleef de omzet gelijk.

Ook in de schoenenbranche werd een kwart meer verkocht bij webwinkels, maar daar groeide de omzet in de winkelstraten met 2,6 procent. Dat leidde tot een gemiddelde omzetgroei van 7,8 procent. Hier waren het de vrouwen die voor meer omzetgroei zorgden.

Een combinatie van een webwinkel en echte winkels leidt tot de beste kansen op groei, merkt Edwin Belt van INretail. ,,Veel consumenten krijgen vertrouwen als de naam van een webformule ook zichtbaar is in de winkelstraat. Dat geeft de online verkoop een extra impuls.”