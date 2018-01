Al 700 miljoen voorschot in derivatenkwestie

Nederlandse banken hebben tot dusver 700 miljoen euro aan voorschotten aangeboden voor de afhandeling van klachten van ondernemers die het schip in zijn gegaan met rentederivaten. Dat maakte de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) bekend, daags voor een bijeenkomst over de kwestie in de Tweede Kamer.

Eind oktober stond dat bedrag nog op ongeveer 400 miljoen euro. De voorschotten worden aangeboden omdat de uitvoering van de definitieve herstelregeling meer tijd vergt dan voorzien. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) drong er destijds op aan dat gedupeerde ondernemers een voorschot aangeboden kregen.

In totaal zes banken gingen in 2016 akkoord met een grote compensatieregeling, omdat ze in het verleden ondernemers met veel te ingewikkelde financiële producten hebben opgescheept.