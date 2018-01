Cao-overleg Arriva en Keolis loopt vast

Het overleg over een nieuwe cao voor medewerkers van vervoersbedrijven Arriva en Keolis is vastgelopen. Dat zegt vakbond CNV die met een beschuldigende vinger wijst naar de werkgevers. Zij krijgen tot het einde van de week om met een voorstel te komen. Bieden zij te weinig, dan is het volgens CNV goed mogelijk dat acties volgen.

De bond heeft voorlopig de onderhandelingen voor onbepaalde tijd opgeschort, na vijf onderhandelingsronden zonder resultaat. Ook collega-bonden FNV en VVMC lijken uitonderhandeld.

De cao geldt voor ongeveer duizend werknemers van Arriva en Keolis, die de regionale spoorlijnen bedienen, soms ook in combinatie met busvervoer. De bonden eisen onder meer een ,,goede loonsverhoging”, waarbij de verschillen tussen de werknemers onderling ook minder groot zijn.

De werkgevers hadden nog graag willen dooronderhandelen om eruit te komen, zo meldde Arriva. De bedrijven komen nog deze week met een inhoudelijke reactie richting de bonden.