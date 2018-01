Landal investeert fors in vakantieparken

Landal GreenParks steekt de komende jaren 300 miljoen euro in nieuwe vakantieparken en in uitbreiding en verbetering van bestaande locaties. Dat geld gaat onder meer op aan de eerder aangekondigde bouw van nieuwe parken in Kaatsheuvel en Volendam. Ook in Duitsland, Oostenrijk en Denemarken timmert het bedrijf aan de weg.

De investeringen zijn volgens Landal noodzakelijk om het aanbod aantrekkelijk te houden voor consumenten. Als die mooiere en luxere accommodaties voorgeschoteld krijgen, is de kans groter dat zij terug blijven komen, aldus algemeen directeur Thomas Heerkens. Ook afgelopen jaar werd daarom al veel geld gestoken in verbetering van de parken.

Zo werd op Hof van Saksen in Drenthe de grootste indoor waterglijbaan ter wereld geopend. Ook kregen op verscheidene plekken de huisjes, restaurants en andere voorzieningen een opknapbeurt. Daarnaast investeerde Landal in drie nieuwe vakantieparken in Groot-Brittanniƫ.

Landal ziet die inspanningen beloond worden met hogere bezoekersaantallen en een groeiende omzet. Die kwam afgelopen jaar uit op 448 miljoen euro. De sterkste groei deed zich voor in Duitsland; daar gingen de opbrengsten met ruim een zesde omhoog. In Nederland kwam de omzetgroei op 8 procent.