Monte di Paschi dringt verlies flink terug

De noodlijdende Italiaanse bank Monte dei Paschi di Siena heeft over het vierde kwartaal een verlies geleden van bijna 502 miljoen euro. Daarmee viel het verlies beduidend lager uit dan de min van 2,4 miljard euro een jaar eerder.

Het kleinere verlies hangt vooral samen met lagere afschrijvingen op slechte leningen. Overigens wist de bank in het derde kwartaal een winst te boeken dankzij de noodinjectie van de Italiaanse overheid van meer dan 5 miljard euro die Monte dei Paschi afgelopen zomer kreeg. De bank kwam in grote problemen door miljardenafschrijvingen op een enorme berg slechte leningen. Die leningen worden nu afgestoten.

Over heel 2017 verscheen een verlies van 3,5 miljard euro, tegen een min van 3,2 miljard euro in 2016. Om weer winstgevend te worden is de vierde bank van Italiƫ bezig duizenden banen te schrappen en honderden kantoren te sluiten.