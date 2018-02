Recordimport en -verkoop tweedehandsauto’s

De import van tweedehandspersonenauto’s was in januari bijna 10 procent hoger dan in dezelfde maand in 2017. Er werden vorige maand 18.441 occasions geïmporteerd, het hoogste niveau ooit in de eerste maand van het jaar, blijkt uit cijfers van BOVAG en het RAI Data Centrum (RDC).

Tot 2014 werden in de maand januari jarenlang steevast tussen de 5000 en 7000 tweedehandsauto’s ingevoerd; een jaar geleden was dat al 16.824. Veruit de populairste tweedehands auto’s om te importeren zijn volgens de BOVAG de Volkswagen Golf en Polo, de Opel Corsa en de Renault Captur.

Het totale verkoopniveau was in januari 176.889 occasions, 6,3 procent hoger dan een jaar eerder, en ook dat is een record. Een week geleden meldde VWE Automotive een afwijkend aantal, 163.000. Het verschil zou volgens een woordvoerder van de BOVAG te maken kunnen hebben met de afzet op de zakelijke markt. De verkoop van tweedehandsauto’s aan bijvoorbeeld kleine zelfstandigen is in die andere cijfers niet meegerekend.

,,De aanhoudende groei van de import van occasions is een logisch gevolg van de lage aantallen nieuwe auto’s die het afgelopen decennium in Nederland werden verkocht”, aldus de organisatie. ,,Waar eerder ongeveer 480.000 nieuwe personenauto’s per jaar de showroom uitreden, ligt dat gemiddelde over de laatste tien jaar ruim 30.000 stuks lager op circa 447.000.”