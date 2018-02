MediaMarkt moet beter op kosten letten

Het Duitse moederbedrijf van onder meer MediaMarkt gaat na een ,,trage start” van het nieuwe boekjaar beter op de kosten letten. Ceconomy denkt 30 miljoen euro te kunnen besparen, onder meer door voorraden te verkleinen. Ook wil de onderneming facturen sneller betaald krijgen.

In het eerste kwartaal van het boekjaar, dat liep tot 1 januari, nam de uit de Verenigde Staten overgewaaide kortingenbonanza Black Friday een flinke hap uit de winst van Ceconomy. De verkoopgolf eind november zorgde ook niet voor een significante omzetstijging. De periode rond Black Friday ging vooral weer ten koste van de belangrijke verkoopmaand december. De nettowinst zakte met 11 procent tot 108 miljoen euro.

Ondanks de kanttekeningen die werden gezet bij Black Friday, zullen consumenten ook dit jaar van het kortingsfeest kunnen genieten. Volgens Ceconomy is Black Friday onder meer belangrijk voor het behoud van marktaandeel. Verder verwacht de onderneming dit jaar wel financieel wijzer te worden van de kortingsperiode.

Er zal vooral lering worden getrokken uit de prestaties in Spanje. Hier werden in de periode rond Black Friday goede afspraken gemaakt met leveranciers terwijl ook de verkopen via internet en in fysieke winkels beter op elkaar waren afgestemd. De extra inkomsten in november compenseerden in het Zuid-Europese land vrijwel volledig de krappere winstmarges een maand later.

Ceconomy tornde ondanks het moeizame begin niet aan de verwachtingen voor het hele boekjaar. De omzet en de winst zullen daarbij licht hoger uitvallen. Het bedrijf heeft goede hoop op betere prestaties in Rusland en Zweden en heeft ook fiducie in de nieuwe leiding van de Italiaanse divisie.