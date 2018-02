Bloemenexport kent goede januarimaand

Exporteurs van bloemen en planten in Nederland zijn het nieuwe jaar goed begonnen. Volgens brancheorganisatie VGB ging de omzet na het recordjaar 2017 in januari verder omhoog. Er werden onder meer goede zaken gedaan in Oost-Europese landen.

In totaal was de export van bloemen en planten vorige maand goed voor 439 miljoen euro. Dat is 8 procent meer dan in januari vorig jaar. De branche spreekt van een ,,goede afzet voorafgaand aan Valentijnsdag”. De groei zat voor een groot deel in pot- en tuinplanten. Daar liep de omzet met 15 procent op tot 156 miljoen euro. Bloemen droegen met een groei van 4 procent 283 miljoen euro bij aan het totaal.

,,De groei in Oost-Europese landen is fors en jaagt de exportwaarde aan”, zegt directeur Matthijs Mesken van de VGB in een toelichting. Hij verwijst naar de groei van 15 procent in exportmarkt Polen. Dat land eindigde daarmee voor het eerst bij de beste vier afzetbestemmingen. ,,Maar na een maand conclusies trekken is prematuur”, nuanceert Mesken wel.

De Nederlandse export van bloemen en planten groeide in heel vorig jaar met zo’n 5 procent naar een nieuw record van 6 miljard euro.