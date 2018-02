Cao voor Nederlands cabinepersoneel easyJet

Prijsvechter easyJet heeft een driejarige cao afgesloten voor het in Nederland gevestigde cabinepersoneel. De overeenkomst gaat bij goedkeuring van de leden per 1 maart in en bevat onder meer een salarisverhoging tussen 11 en 24 procent, afhankelijk van leeftijd, diensttijd en functie, aldus de vakbond voor cabinepersoneel VNC.

Verder geldt er een inflatiecorrectie van 1,6 procent over jaar twee en drie. Daarnaast wordt een pensioenregeling geïntroduceerd waarbij easyJet een bijdrage in het pensioenfonds stort van 5 procent van het salaris. Bij ziekteverlof zal easyJet de eerste dertig dagen 100 procent van het salaris doorbetalen.

Ook werden regeling getroffen rond zakgeld bij nachtstops en het uitlopen van vluchten op vrije dagen. De cao geldt voor bijna tweehonderd werknemers.