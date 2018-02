FrieslandCampina klaar met Chinese partner

FrieslandCampina heeft zijn Chinese joint venture Friesland Huishan Dairy (FHD) helemaal ingelijfd. Het Nederlandse zuivelconcern runde dat bedrijf sinds 2015 samen met een Chinese samenwerkingspartner, maar die laatste is flink in de financiële problemen geraakt.

FrieslandCampina heeft voor een onbekend bedrag de resterende aandelen verworven, waardoor FHD nu een volledige dochter is geworden. Via FHD produceert en verkoopt FrieslandCampina in China kindervoeding onder de merknaam Dutch Lady. Ook wordt er in de fabriek van FHD in de buurt van de stad Shenyang thee- en koffiemelk gemaakt.

De Chinese samenwerkingspartner in kwestie is Huishan Dairy. Daar kwam vorig jaar een groot boekhoudschandaal aan het licht. Er bleken vele miljoenen zoek. Ook vertrok de financieel directeur opeens met de noorderzon en verzaakte het bedrijf allerlei financiële verplichtingen wegens een torenhoge schuldenlast. FrieslandCampina hield de situatie al enige tijd nauwlettend in de gaten, maar de bedrijfsvoering bij FHD zou nooit in het geding zijn geweest.