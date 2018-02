Miljoenenboete voor bookmaker William Hill

Het Britse wedkantoor William Hill heeft te weinig gedaan om witwassen tegen te gaan. Die overtreding van de regels voor sociale verantwoordelijkheid en tegen witwassen kost de bookmaker 6,2 miljoen pond (7 miljoen euro), bepaalde de Britse toezichthouder the Gambling Commission.

Door die lakse controles konden tien klanten grote bedragen inzetten. Dat geld was op illegale wijze verkregen. William Hill verdiende ongeveer 1,2 miljoen pond aan de weddenschappen.

The Gambling Commission sprak in zijn uitspraak van een systeemfout bij William Hill die bijna twee jaar bestond. ,,De boete die we vandaag uitdelen geeft de ernst van deze overtredingen weer.”