Uber mikt op samenwerkingen in Japan

Uber Technologies zoekt de samenwerking met Japanse branchegenoten in een poging een graantje mee te pikken van de omvangrijke taximarkt in het land. Uber-baas Dara Khosrowshahi erkende tijdens een bijeenkomst dat het zijn bedrijf niet is gelukt op eigen kracht voet aan de grond te krijgen in Japan. Daarom wordt nu naarstig gezocht naar partners.

De Japanse taximarkt is naar verluidt goed voor circa 13 miljard euro. Hoewel zaken volgens Khosrowshahi in de sector in Japan over het algemeen goed zijn geregeld, valt er qua efficiëntie nog wel wat te winnen. De Uber-topman kondigde geen concrete stappen aan. Het bedrijf heeft met Softbank sinds kort een grote Japanse aandeelhouder.

Uber is er alles aan gelegen om marktaandeel te winnen op de lucratieve Japanse taximarkt, juist nu het bedrijf in de Verenigde Staten kampt met aanzienlijke operationele verliezen. Daarnaast heeft Uber de strijd in China opgegeven en trekt het bedrijf zich ook uit andere internationale markten. Zo zou het bedrijf een verkoop van zijn divisie in Zuidoost-Azië overwegen.