Problemen zeesluis IJmuiden drukken winst BAM

De problemen met de zeesluis in IJmuiden drukten zoals verwacht zwaar op de jaarcijfers van bouwer BAM. Onder de streep resteerde nog wel een winst van 12,5 miljoen euro. Maar deze lag aanzienlijk lager dan de bijna 47 miljoen euro die een jaar eerder overbleef.

Topman Rob van Wingerden betreurde andermaal het projectverlies op de sluis. Dit leverde een tegenvaller op van bijna 70 miljoen euro. ,,Afgezien daarvan presteerde het merendeel van onze activiteiten in lijn met onze verwachtingen”, zo zei hij. Het resultaat voor belastingen over heel 2017 kwam uiteindelijk uit op 63,3 miljoen euro. Dit was een jaar eerder nog 102,7 miljoen euro.

BAM maakte eind vorig jaar al melding van de miljoenenstrop bij het zeesluisproject. Het aandeel van de bouwer ging na dit bericht in de uitverkoop. De bouwer stelde zijn aandeelhouders woensdag, ondanks de winstval, een hoger dividend in het vooruitzicht om de ,,solide financiĆ«le positie” te onderstrepen.

Van Wingerden wees verder op de groeiende orderportefeuille. Daarnaast bleef hij hameren op de striktere discipline die BAM hanteert sinds de problemen een paar jaar geleden. Dat laatste zorgde er mede voor dat de omzet van het concern daalde van krap 7 miljard euro in 2016 naar 6,6 miljard euro afgelopen jaar.

Eind 2017 had het bedrijf voor 11,6 miljard euro aan werk op de plank liggen, tegenover 10,2 miljard euro een jaar eerder. Verder maakte het bedrijf melding van oplopende prijzen en toenemende druk op de beschikbaarheid in de leveringsketen van het bedrijf.