‘Schuldeisers Gibson eisen vertrek topman’

De schuldeisers van het moederbedrijf van het wereldberoemde gitaarmerk Gibson eisen het vertrek van topman Henry Juszkiewicz, voordat zij instemmen met een reddingsoperatie voor de in financiële moeilijkheden verkerende onderneming. Dat meldden ingewijden aan persbureau Bloomberg.

Onlangs werd bekend dat Gibson Brands naar manieren zoekt om de schuld terug te dringen en extra financiering aan te trekken, om een faillissement te voorkomen. Nu zouden de schuldeisers aandringen op een herstructurering waarbij zij de zeggenschap krijgen over Gibson en Juszkiewicz het veld moet ruimen. Hij geeft al meer dan dertig jaar leiding aan het in 1902 opgerichte en in Nashville gevestigde Gibson, dat behalve elektrische gitaren onder meer ook audio-apparatuur verkoopt.

Juszkiewicz heeft aangegeven niet op te willen stappen. Hij hoopt schulden te herstructureren en nieuwe investeerders aan te trekken om zo Gibson weer financieel gezond te krijgen. Vorig jaar verlaagde kredietbeoordelaar Moody’s nog de kredietwaardigheid van Gibson vanwege zorgen of het bedrijf wel aan zijn financiële verplichtingen zal kunnen voldoen.