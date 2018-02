Autofabriek helpt VDL aan forse omzetgroei

Industrieel conglomeraat VDL Groep heeft 2017 afgesloten met een recordomzet van dik 5 miljard euro. De opbrengsten van het Eindhovense familiebedrijf stegen met wel 57 procent. Vooral wat betreft het in elkaar sleutelen van auto’s was sprake van enorme groei.

In de autofabriek VDL NedCar in Born is het concern vorig jaar begonnen met de productie van de BMW X1 en de plug-in hybride versie van de MINI Countryman. Daardoor liep de omzet in deze divisie op van een kleine 1,4 miljard euro in 2016 tot bijna 2,9 miljard euro. Er werden in totaal 168.969 auto’s afgeleverd in Limburg.

Volgens VDL gaat het aantal te bouwen auto’s dit jaar weer ,,substantieel” groeien. De vooruitzichten voor VDL als geheel zien er ook goed uit. Het bedrijf denkt dat de concernomzet kan doorgroeien naar ongeveer 6 miljard euro, wat zou neerkomen op een stijging van 20 procent.

De winst liet vorig jaar niet zoveel groei zien. Het nettoresultaat kwam uit op 153 miljoen euro, tegen 150 miljoen euro in 2016. Een jaar eerder was sprake van een sterkere winststijging.

,,Het afgelopen jaar heeft vooral in het teken gestaan van het organiseren van onze groei”, zegt president-directeur Willem van der Leegte. ,,Dat we er wederom in zijn geslaagd om in de volle breedte te groeien, laat zien dat we op alle fronten in beweging zijn.”

Ook bij de divisie’s op het gebied van toeleveringen, bussen en eindproducten gingen de opbrengsten vorig jaar omhoog. Al die omzetgroei betekende tevens meer werkgelegenheid. Het aantal medewerkers steeg met 2781 naar 16.137 werknemers eind vorig jaar.