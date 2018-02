Action slaat slag in Nieuwpoort

Budgetwinkelketen Action opent zaterdag in het Vlaamse Nieuwpoort zijn 150e winkel in België. De Nederlandse keten maakte al in 2005 een gang naar onze zuiderburen, maar pas de laatste jaren breidt Action er stevig uit. Vorig jaar werden er zeventien Belgische winkels geopend en dat zouden er dit jaar ongeveer evenveel moeten worden.

Action timmert de laatste jaren sowieso stevig aan de weg. In totaal heeft de prijsvechter inmiddels meer dan 1100 winkels. Behalve in Nederland en België, zijn er filialen van Action te vinden in Luxemburg, Oostenrijk, Duitsland, Frankrijk en Polen.