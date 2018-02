Nieuw bloed voor Beursplein 5

De aandelenbeurs in Amsterdam maakt zich op voor een stroom aan nieuwe noteringen. Maandag kondigden zakenbank NIBC en groothandelaar B&S aan de stap naar Beursplein 5 te maken. En er staat nog een reeks grote bedrijven te trappelen.

Nu is het eerst de beurt aan een groothandelaar in levensmiddelen en cosmetica en een financieel bedrijf. Eerstgenoemde heeft momenteel nog twee eigenaren, en levert onder meer voeding, cosmetica en drank aan de meeste grote Europese cruiserederijen, maar ook aan legerbases die opereren onder de vlag van de Verenigde Naties en de NAVO. Het bedrijf koopt verder producten goedkoop in bij grote merkfabrikanten, voor retailers en voordeelketens als Action en Kruidvat. Ook behoort internetgigant Amazon tot de klanten.

De voorganger van NIBC had eerder al een notering, tot 1999. Sinds 2005 is de Haagse bank in handen van investeerder JC Flowers, die een deel van zijn aandelen nu naar de beurs gaat brengen. Dat zal afhankelijk van de marktomstandigheden de komende weken plaatsvinden. Overigens wilde JC Flowers de bank in 2008 nog verkopen aan de IJslandse Kaupthing Bank voor 3 miljard euro, maar die verkoop ging niet door vanwege de financiƫle crisis.

De aangekondigde beursgangen van B&S en NIBC staan niet op zichzelf. Door het huidige positieve sentiment op de aandelenmarkten zijn er meer bedrijven die de sprong willen wagen. Zo staan onder meer LeasePlan en Varo Energy, maar ook betaalbedrijf Adyen en musicalbedrijf Stage Entertainment, op verschillende lijstjes van potentiƫle kandidaten.