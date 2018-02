Qualcomm zet deur open voor Broadcom

Chipmaker Qualcomm wil onderhandelen met Broadcom over een overname. Dat heeft het bedrijf gezegd na een ontmoeting met het bestuur van de belager. Ook stelt Qualcomm voor met een boekenonderzoek te beginnen.

Qualcomm wees eerder tot twee keer een bod van Broadcom af, maar ging toch het gesprek aan met de branchegenoot. Qualcomm zei de eerdere biedingen te laag te vinden en de risico’s te groot.

Broadcom deed eerder een bod van 146 miljard dollar inclusief schuld op Qualcomm. Dat bod werd later verlaagd naar 142 miljard dollar, nadat Qualcomm op zijn beurt het bod op het Nederlandse NXP had verhoogd. Broadcom vindt dat Qualcomm te veel schulden moet maken om NXP over te nemen.