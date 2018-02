Wall Street opent in de plus

De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn maandag met winsten geopend. Daarmee krijgt de stevige opleving van voor het weekend een verder vervolg. Beleggers op Wall Street kauwen vooral na op een vrijdag verschenen rapport van de Federal Reserve. Verder is er weinig richtinggevend nieuws voorhanden.

De Dow-Jonesindex klom in de eerste handelsminuten 0,8 procent tot 25.494 punten. De breed samengestelde S&P 500 won 0,5 procent tot 2762 punten en de technologiebeurs Nasdaq steeg 0,6 procent tot 7386 punten.

De Fed benadrukte in een halfjaarlijkse publicatie de positieve geluiden over de Amerikaanse economie en de verwachtingen voor de inflatie. De koepel van centrale banken hield daarbij vast aan de eerdere aankondiging van geleidelijke renteverhogingen. Signalen over een mogelijk wat agressiever rentebeleid dit jaar bleven uit.

Bij de bedrijven ging de aandacht onder meer naar pakketbezorger UPS. Die maakte bekend 1,7 miljard euro compensatie te willen van de Europese Unie, na de mislukte overname van het Nederlandse TNT Express in 2013. Het aandeel UPS kreeg er kort na de openingsbel 1 procent aan beurswaarde bij.

Verder stond chipproducent Qualcomm in de schijnwerpers, met een plus van 2,4 procent. Qualcomm zou Broadcom (min 0,9 procent) hebben gemaand om met concrete voorstellen te komen voor aan de onderhandelingstafel en stelde een boekenonderzoek voor. Volgens kenners een duidelijk signaal dat Qualcomm openstaat voor een eventueel samengaan van de bedrijven.