Sligro winnaar op Damrak na supermarktdeal

Sligro was maandag de grote uitblinker op de beurs in Amsterdam. Het groothandelsbedrijf verkoopt supermarktdivisie Emté aan branchegenoten Coop en Jumbo en ontvangt daarvoor 410 miljoen euro. Beleggers reageerden verheugd op de deal.

Het beurssentiment in Europa was sowieso positief. De AEX-index op Beursplein 5 eindigde de sessie 1,5 procent hoger op 526,51 punten. De MidKap, met daarin Sligro, klom 1,3 procent tot 805,00 punten. De hoofdgraadmeters in Parijs, Frankfurt en Londen stegen tot 1,5 procent.

De beurs in Milaan daalde wel 0,5 procent na de Italiaanse parlementsverkiezingen op zondag. Vooral banken, bijvoorbeeld Intesa Sanpaolo en Unicredit, leverden in vanwege nieuwe onzekerheid nu de rechtse partijen als winnaar uit de bus zijn gekomen.

Sligro was veruit de sterkste stijger op het Damrak met een winst van bijna 12 procent. De verkoop betreft onder meer 130 supermarkten. Het is de bedoeling dat circa twee derde van die winkels naar Jumbo gaat en ongeveer een derde naar Coop. Analisten van KBC Securities verhoogden het beleggingsadvies voor het aandeel Sligro.