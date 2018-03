Verzet tegen staalheffing Trump groeit

De plannen van de Amerikaanse president Donald Trump om heffingen in te voeren op buitenlands staal en aluminium stuit op steeds meer verzet. Onder meer de voorzitter van wereldhandelsorganisatie WTO uitte kritiek op de plannen. De voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden Paul Ryan is het ook niet met Trump eens.

WTO-baas Roberto Azevêdo sprak van de eerste dominosteen in een handelsoorlog. Een strijd die volgens hem niet moet worden gevoerd. Dit omdat een escalatie van de handelsbelemmeringen wereldwijd op de loer ligt. Hij waarschuwde zelfs voor een diepe recessie als afwegingen niet zorgvuldig worden gemaakt.

Trumps partijgenoot Ryan is uiterst bezorgd over de gevolgen van een handelsoorlog en heeft er bij het Witte Huis op aangedrongen om de plannen te schrappen. Het positieve effect van de belastinghervormingen zou volgens hem in één klap teniet gedaan kunnen worden. De kritiek van Ryan is opvallend omdat hij zich vooralsnog achter de meeste, soms controversiële, plannen van Trump heeft geschaard.