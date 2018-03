Kamer wil top ING zo snel mogelijk horen

Na de spraakmakende salarisverhoging voor de topman van ING wil de Tweede Kamer de top van het bedrijf zo snel mogelijk aan de tand voelen. Kamerleden zinspelen op volgende week.

President-commissaris Jeroen van der Veer zou dan op een hoorzitting tekst en uitleg moeten komen geven. ING wacht de uitnodiging van de Tweede Kamer af. Het salaris van de topman moet met 50 procent omhooggaan tot ruim 3 miljoen euro.

De Kamer gaat ook in debat met minister van Financiƫn Wopke Hoekstra over de salarisverhoging. De bewindsman zelf noemde die al buitensporig. Hij blijft hopen op een mentaliteitsverandering in de sector.

Vrijwel de hele Kamer schaarde zich achter de oproep van GroenLinks-Kamerlid Bart Snels om zich uit te spreken tegen de salarisverhoging. Het gaat om een moreel oordeel, want de ING is een particuliere financiƫle instelling.

De hele dag uitten Kamerleden al felle kritiek. De verhoging zou niet bijdragen aan het vertrouwen in de sector.