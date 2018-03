‘Politieke verontwaardiging ING onterecht’

De collectieve verontwaardiging over het salaris van ING-topman Ralph Hamers is onterecht, vooral uit de politieke hoek. Het is aan de raad van commissarissen, aandeelhouders, ondernemingsraad en uiteindelijk de klanten van de bank om zich daar druk over te maken, meent de Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren (NCD).

Dat de politiek zich met het salaris van Hamers bemoeit, vindt NCD-directeur Gerard van Vliet typisch Nederlands. Volgens hem is daarbij sprake van effectbejag met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen. ,,We staan maar al te graag klaar met ons ‘domineesvingertje’ om iedereen de les te lezen als het ons uitkomt. Als je internationaal mee wilt spelen is dat niet echt constructief.”

De salarisverhoging van 50 procent voor Hamers moet volgens de NCD in perspectief worden gezien. ,,ING is een internationale bank, die het bovendien goed doet. Dan is het verstandig van de raad van commissarissen om Hamers de komende jaren aan het stuur te laten. Dat geeft vertrouwen bij de beleggers, maar ook het personeel”, aldus Van Vliet. Hij wijst er bovendien op dat bestuurders van internationale banken nog veel meer verdienen.