Prijs pakketbezorging wordt duidelijker

Wie een pakketje in een ander EU-land bestelt, weet binnenkort beter hoeveel de bezorging kost. Grote pakketbezorgingsbedrijven en webwinkels worden verplicht hun tarieven bekend te maken. Die worden op een speciale website van de Europese Commissie naast elkaar gezet.

Consumenten kunnen de prijzen voor bezorging in binnen – en buitenland dan beter vergelijken. Het Europees Parlement stemde dinsdag met overgrote meerderheid (604 tegen 80) in met wetgeving die dit mogelijk maakt.

Bezorgkosten over de grens zijn tot wel vijf keer hoger dan binnen een land, ook als de afstand vergelijkbaar is. De hoop is dat de wetgeving leidt tot lagere prijzen. Lidstaten krijgen de mogelijkheid tarieven vast te stellen als de kosten ,,onredelijk’’ hoog zijn en nationale consumentenautoriteiten krijgen meer bevoegdheden, bijvoorbeeld om op te treden als de klachtenprocedure niet op orde is. Bedrijven worden overigens niet verplicht over de grens te bezorgen.