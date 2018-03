Wall Street opent met winst

Chipbedrijf Qualcomm ging bijna 5 procent omlaag. Trump heeft een decreet ondertekend waarmee de overname van Qualcomm door Broadcom wordt tegengehouden. De staatsveiligheid van de VS zou met de miljardenovername in het geding komen. Broadcom noteerde juist 1,9 procent hoger.

Volgens de Amerikaanse overheid gingen de consumentenprijzen op jaarbasis in februari met 2,2 procent omhoog, na een stijging met 2,1 procent in januari. Op maandbasis zwakte de inflatie echter af naar 0,2 procent, van 0,5 procent een maand eerder. Alle cijfers komen overeen met de ramingen van economen.

De beurzen in New York zijn dinsdag hoger geopend. Beleggers op Wall Street verwerkten het ontslag van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson en belangrijke cijfers over de inflatie in de Verenigde Staten.

