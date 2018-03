Rabobank werkt aan nieuwe hypotheekbank

Rabobank werkt aan het opzetten van een nieuwe hypotheekbank. Daarmee wil het financiële concern hypotheken gaan verkopen die worden gefinancierd door institutionele beleggers zoals pensioenfondsen. Via die weg hoeft de bank niet te voldoen aan bepaalde strenge kapitaalseisen, waardoor de hypotheken voordeliger kunnen worden aangeboden.

Er is al een speciale inschrijving gedaan bij de Kamer van Koophandel, onder de naam Vista Hypotheken. Maar Rabobank is nog in onderhandeling over de financiering. ,,De plannen zijn nog in ontwikkeling”, verklaart een woordvoerder na berichtgeving door Het Financieele Dagblad en financieel weblog Das Kapital.

Het is de bedoeling dat Vista zich gaat richten op hypotheken met lange looptijden, als aanvulling op het aanbod van Rabobank zelf en Rabo-dochter Obvion. Met de lange looptijden is Rabobank volgens de zegsman nu amper nog concurrerend omdat nieuwkomers op de hypotheekmarkt die goedkoper kunnen aanbieden. Die nieuwkomers hebben veelal te maken met minder strenge regels, terwijl de kapitaalseisen voor banken alleen maar strenger worden.