Facebook verder omlaag op Wall Street

NEW YORK (ANP) - De beurzen in New York gingen dinsdag licht omhoog, na de stevige koersverliezen een dag eerder. Het aandeel Facebook ging verder omlaag in de nasleep van het privacyschandaal. Wall Street staat verder in het teken van de beleidsvergadering van de Federal Reserve, die woensdag naar verwachting een renteverhoging aankondigt.

Zakelijk