‘Toezichthouder FTC onderzoekt Facebook’

De Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC) opent een onderzoek naar Facebook, meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. De toezichthouder zou willen nagaan of het internetbedrijf privacyrichtlijnen heeft geschonden.

De aanleiding is een schandaal rond Cambridge Analytica, dat een rol speelde in de verkiezingscampagne van president Donald Trump. Het bedrijf zou persoonlijke informatie van tientallen miljoenen Facebookgebruikers hebben gebruikt voor persoonlijke profielen ten behoeve van Trumps campagne.

Het onderzoek draait om de vraag of Facebook de privacy-instellingen van zijn eigen gebruikers heeft omzeild. Als dit inderdaad het geval is, kan de FTC het bedrijf per geconstateerde overtreding een boete van duizenden dollars per dag opleggen.

Ook in andere landen ligt de techgigant onder een vergrootglas. Britse parlementariërs verzochten Zuckerberg om tekst en uitleg over de omgang met persoonlijke gegevens bij Facebook. Maandag kondigde EU-commissaris voor Justitie Vera Jourova aan naar de VS af te reizen voor een gesprek met Facebook.