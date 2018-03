AEX begint in het rood

De aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag in het rood begonnen. Ook de andere Europese beurzen openden lager. Beleggers verwerkten het besluit van de Amerikaanse Federal Reserve, die de rente in de Verenigde Staten voor het eerst dit jaar opschroefde. Tevens wordt gelet op de rentevergadering van de Bank of England.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na aanvang van de handel 0,8 procent in de min op 532,35 punten. De MidKap zakte 0,7 procent tot 804,69 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt verloren tot 0,9 procent.

Op de lokale markt kelderde AND International Publishers bijna 15 procent. De kaartenmaker leed vorig jaar voor het eerst sinds 2011 een nettoverlies. Het bedrijf keert over 2017 geen dividend uit en gaf geen verwachting voor dit jaar.