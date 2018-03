EU akkoord met verkoop margarinetak Unilever

De Europese Commissie heeft groen licht gegeven aan de verkoop van de margarinetak aan de Amerikaanse investeerder KKR voor ruim 6,8 miljard euro. Volgens de commissie heeft de verkoop geen nadelige gevolgen voor de concurrentie omdat Unilever en KKR geen overlap van activiteiten hebben.

Unilever zette de margarinetak, met iconische merken als Becel, Blue Band, Bona en Zeeuws Meisje, vorig jaar in de etalage. In december werd gemeld dat er een deal was gesloten met KKR. Dat Unilever van het onderdeel ‘Spreads’ af wilde, gebeurde nadat een overnamepoging van Kraft Heinz was afgewend. Unilever wees de avances van die Amerikaanse branchegenoot, die 134 miljard euro wilde betalen voor Unilever, af.

Met de verkoop verliest Unilever een divisie die van oudsher het hart vormde van het Nederlandse deel van het concern. Unilever ontstond in 1930 uit een fusie tussen de Margarine Unie en de Britse zeepfabrikant Lever Brothers. Met een jaaromzet van zo’n 3 miljard euro maakte de margarinetak evenwel een relatief klein deel uit van Unilever als geheel.

Na de afgeslagen toenadering door Kraft Heinz beloofde de onderneming aan aandeelhouders haar best te doen zelfstandig meer waarde voor hen te creƫren, onder meer door de margarinetak af te splitsen. Er was veel interesse in het onderdeel. KKR moest het opnemen tegen diverse andere investeerders, waaronder grote investeringspartijen als Bain Capital en CVC.

Unilever is van plan de opbrengsten van de verkoop van de spreads-divisie terug te geven aan zijn aandeelhouders, behalve als zich opeens een overnamekans voordoet die voor iedereen uiteindelijk nog gunstiger kan uitpakken. In de afgelopen tijd heeft Unilever een reeks overnames gedaan.