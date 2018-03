Omzetgroei Stedin in eerste jaar los van Eneco

Netwerkbedrijf Stedin heeft zijn opbrengsten afgelopen jaar opgevoerd door de overname van het netwerkbedrijf van het Zeeuwse energieconcern DELTA. Stedin is de voormalige netwerktak van Eneco. 2017 was voor Stedin het eerste jaar als zelfstandige en onafhankelijke netwerkgroep. De winst werd nog sterk beïnvloed door eenmalige posten.

In totaal ging er 1,2 miljard euro aan bedrijfsopbrengsten in de boeken, tegen een omzet van 1,1 miljard euro in 2016. Die stijging komt vrijwel geheel voor rekening van de overname van het Zeeuwse DNWG, waaronder netbeheerder Enduris.

De winst uit voortgezette bedrijfsactiviteiten ging echter omlaag van 105 miljoen euro naar 89 miljoen euro. Die daling is vooral te wijten aan eenmalige kosten die zijn gemaakt in verband met de splitsing van het energiebedrijf Eneco en netwerkbedrijf Stedin. Het uiteindelijke resultaat na belastingen steeg wel flink, van 199 miljoen euro naar 424 miljoen euro. Dat was weer voornamelijk te danken aan een boekhoudkundige herwaardering die heeft geleid tot een eenmalige meevaller van 353 miljoen euro.