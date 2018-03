S&P negatiever over economie Curaçao

Kredietbeoordelaar Standard & Poor’s (S&P) is negatiever geworden over de vooruitzichten voor de kredietwaardigheid van Curaçao. Het ratingbureau vindt dat de economische en budgettaire onzekerheid in het Caribische land binnen het Koninkrijk der Nederlanden is toegenomen.

Onder meer de economische groei in Curaçao valt de rekenmeesters van S&P tegen. Ze zijn wel tevreden over het in hun ogen stabiele en democratische politieke systeem van de eilandstaat. Curaçao behoudt zijn kredietwaardigheid van A- bij S&P. De bijbehorende prognose gaat omlaag van stabiel naar negatief. De negatieve verwachting betekent dat de kans op een lagere rating voor Curaçao is toegenomen.