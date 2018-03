FNV eist tonnen achterstallig loon van PostNL

Vakbond FNV eist enkele tonnen aan achterstallig loon voor medewerkers van het pakketsorteerdepot van PostNL in het Groningse Kolham. De bond verwijt het postbedrijf mensen jarenlang via schijnconstructies aan het werk te hebben gezet. Daarmee ontweek het postbedrijf volgens FNV de eigen cao en kregen de sorteerders het minimumloon betaald.

Naast PostNL wordt ook het gemeentelijk re-integratiebedrijf BWRI en payroller 365 Werk aansprakelijk gesteld. De partijen krijgen twee weken de tijd om te reageren. Doen ze dat niet dan stapt FNV naar de rechter. Het postbedrijf verklaart in een reactie binnen twee weken te zullen reageren op de sommatie van de vakbond.

Het pakketsorteerdepot in Kolham was de laatste tijd vaker in het nieuws. Zo is er vorig jaar ook enkele dagen gestaakt omdat sorteerders die via de gemeente ingezet werden hun baan dreigden te verliezen. Later werd duidelijk dat ze toch konden blijven. Volgens FNV neemt PostNL de productie met ingang van mei weer in eigen hand, waardoor de cao PostNL hier dus ook van toepassing wordt.