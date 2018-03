Groei economie VS sterker dan gedacht

De groei van de Amerikaanse economie is in het vierde kwartaal van 2017 sterker uitgevallen dan eerder gedacht. Volgens een nieuwe raming van het Amerikaanse ministerie van Handel bedroeg de groei 2,9 procent op jaarbasis, tegen een eerder gemelde 2,5 procent.

Economen hadden in doorsnee gedacht dat dit cijfer zou worden bijgesteld tot 2,7 procent. In het derde kwartaal van vorig jaar groeide ’s werelds grootste economie nog met 3,2 procent.

Over heel 2017 werd voor de Amerikaanse economie een economische vooruitgang opgetekend van 2,3 procent. Dat was 1,5 procent in 2016.