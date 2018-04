Boskalis legt polder aan in Singapore

Boskalis gaat een polder aanleggen in Singapore. Volgens de onderneming gaat het om de eerste polder in heel Zuidoost-Azië. De baggeraar en maritiem dienstverlener heeft de opdracht voor de klus van 400 miljoen euro binnengehaald, samen met Penta Ocean Construction Company.

Boskalis heeft de afgelopen jaren geholpen bij de landaanwinning in Singapore waardoor de stadstaat heeft kunnen groeien. Het aanleggen van een polder, waarbij het land niet tot boven zeeniveau hoeft te worden opgehoogd, is nieuw voor de regio. Boskalis-topman Peter Berdowski spreekt over een ,,historisch moment”, waarbij de onderneming kan putten uit de rijke geschiedenis op het gebied van de aanleg van dijken en polders in Nederland.

De opdracht behelst onder meer de benodigde dijkdichtingen en het versterken van de bestaande dijk om een 10 kilometer lange zeewering te creëren. Ook worden de bedrijven verantwoordelijk voor het droogleggen van het gebied en het zogeheten droog grondverzet dat nodig is om de polder te realiseren. De polder moet in 2022 klaar zijn.