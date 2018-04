Air France wil tot 4,5 procent meer loon gaan

Air France kan maximaal 4,5 procent loonsverhoging bieden aan het personeel zonder in te teren op zijn concurrentiepositie. Dat zei Air-France-KLM-topman Jean-Marc Janaillac in een radio-interview over de stakingen bij de Franse luchtvaartmaatschappij.

De bonden zetten in op een loonsverhoging van 6 procent voor alle medewerkers van Air France. Ze vinden dat medewerkers nu nog nauwelijks meeprofiteren van de sterk verbeterde resultaten van de maatschappij.

Het werk werd al enkele keren neergelegd en er staan al meerdere nieuwe stakingen gepland. Dat leidde tot uitval, maar de meeste vluchten gingen gewoon door.