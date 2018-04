Wall Street hoger op wegebben Syrië-zorgen

De aandelenbeurzen in New York stonden maandag halverwege de handel duidelijk in de plus. De angst voor verdere escalatie van het conflict in Syrië verdween naar de achtergrond. Beleggers richtten hun blik voornamelijk op kwartaalcijfers, zoals die van Bank of America. Na de slotbel komt streamingdienst Netflix nog met cijfers. Verder werden wat macro-economische cijfers verwerkt.

De Dow-Jonesindex stond omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 1,2 procent hoger op 24.646 punten. De breder samengestelde S&P 500 steeg 1 procent tot 2683 punten. De technologiebeurs Nasdaq ging 0,9 procent omhoog naar 7170 punten.

De vergeldingsactie van de Verenigde Staten, Frankrijk en Groot-Brittannië voor een vermeende gifgasaanval door de Syrische leider Assad mondde dit weekend niet uit een directe confrontatie met diens bondgenoot Rusland. De opluchting hierover was ook al te voelen op de beurzen in Europa.

Bank of America steeg 0,5 procent na publicatie van een recordwinst van 6,9 miljard dollar afgelopen kwartaal. Citigroup, JP Morgan Chase en Wells Fargo zagen hun overwegend goede kwartaalresultaten vrijdag niet vertaald worden in een koersstijging. Goldman Sachs en Morgan Stanley openen later deze week nog de boeken.

Enkele makers van optische componenten zakten op het bericht dat zowel de VS als het Verenigd Koninkrijk de Chinese smartphonemaker ZTE in de ban doen. Acacia Communications , Oclaro, Lumentum en Finisar verloren 3 tot ruim 34 procent.

Farmaceut Merck werd beloond met een plus van 2,2 procent voor de positieve gang van zaken met de ontwikkeling van kankermedicijn Keytruda. Ook andere bedrijven in de zorgsector deden het goed.

Het Britse reclamebureau WPP, dat ook in New York een beursnotering heeft, zakte 5,3 procent. Topman Martin Sorrell treedt per direct af, nadat eerder een onderzoek naar hem werd geopend wegens misbruik en wangedrag. In Londen verloor WPP enkele procenten.

De euro was 1,2379 dollar waard, tegen 1,2368 dollar eerder op de dag bij het sluiten van de Europese beurzen. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 1,3 procent tot 66,55 dollar. Brentolie kostte 1,1 procent minder op 71,75 dollar per vat.